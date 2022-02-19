Очевидным фаворитом встречи был Реал, но до перерыва мадридцы создали очень мало опасных моментов.

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Давление трибун заставляло подопечных Анчелотти бежать вперед, ведь фанаты хотели реванш за досадное поражение от ПСЖ (0:1) в Лиге чемпионов. Во втором тайме реабилитировать мадридцев самостоятельно взялся Асенсио и сделал это очень эффектно. Форвард "сливочных" отважился на дальний удар и красиво закрутил мяч в дальнюю девятку.

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После пропущенного мяча футболисты Алавеса опустили руки и позволили Бензема и Винисиусу разыграть отличную комбинацию, которую замкнул бразилец. В дополнительное время рефери назначил пенальти в ворота гостей. Пробивать 11-метровый взялся Бензема и довел счет до разгромного.

Победа закрепила Реал лидером гонки, оторвавшись от Севильи на 7 очков. Алавес остался в зоне вылета – 19 место.

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