В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед одолел Бетис со счётом 4:1. Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Разозлённый разгромным поражением от Ливерпуля со счётом 0:7 Манчестер Юнайтед был полон решимости реабилитироваться в глазах собственных болельщиков в первом матче с Бетисом в 1/8 финала Лиги Европы. Манкунианцам сделать это удалось – команда Эрика Тен Хага добыла уверенную победу со счётом 4:1.

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Примечательно, что лучший игрок этой встречи - Бруну Фернандеш (гол+пас) – отпраздновал свой гол, закрыв уши руками. После 0:7 от Ливерпуля именно в адрес португальца вылилась основная часть критики с требованием лишить Бруну капитанской повязки. Своим решением Тен Хаг показал, что его нельзя сбить с толку, тренер Манчестер Юнайтед не колеблется в своих решениях.

Результат – на табло.