Розлючений розгромною поразкою від Ліверпуля з рахунком 0:7 Манчестер Юнайтед був сповнений рішучості реабілітуватися в очах власних уболівальників у першому матчі з Бетісом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Манкуніанцям зробити це вдалося – команда Еріка Тен Хага здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.

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Примітно, що найкращий гравець цієї зустрічі – Бруну Фернандеш (гол+пас) – відсвяткував свій гол, закривши вуха руками. Після 0:7 від Ліверпуля саме на адресу португальця вилилася основна частина критики з вимогою позбавити Бруну капітанської пов'язки. Своїм рішенням Тен Хаг показав, що його не можна збити з пантелику, тренер Манчестер Юнайтед не вагається у своїх рішеннях.

Результат – на табло.