РБ Лейпциг знищив Майнц на виїзді – потенційний форвард Ліверпуля оформив хет-трик: 27-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 27-го туру чемпіонату Німеччини Майнц зазнав нищівної поразки від РБ Лейпциг (0:5).

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 27-й тур

Майнц – РБ Лейпциг – 0:5

Голи: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забітцер, 36

Кельн – Фортуна – початок о 19:00

РБ Лейпциг після нічиєї у минулому турі не мав права на ще одну осічку, тому до виїзду в Майнц підопічні Юліана Нагельсманна підійшли з особливою мотивацією. Як наслідок, "карнавальники" були знищені за півгодини: вже на 11-й хвилині Вернер точним ударом замкнув простріл Лаймера, на 23-й Поульсен головою прошив голкіпера з метру, а Забітцер на 36-й розстріляв дев'ятку з близької дистанції – 0:3.

За дві хвилини після старту другого тайму Вернер, за трансфер якого бореться Ліверпуль, оформив дубль, а на 75-й Тімо дійшов і до хет-трику. Цей гол виявився останнім у зустрічі – РБ Лейпциг відсвяткував перемогу з рахунком 0:5 і піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці. В активі "биків" 54 залікових бали. Майнц залишається з 27 очками на п'ятнадцятій позиції.

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