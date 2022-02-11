Программу 22-го тура Бундеслиги открывал поединок на "Ред Булл Арене" между РБ Лейпциг и Кёльном. В случае победы хозяева поднялись бы с седьмой сразу на четвёртую позицию в турнирной таблице – хотя "ротен буллен" было бы тяжело удержаться в зоне ЛЧ по итогам игровой недели. Впрочем, они не отпустили бы конкурентов в отрыв.

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Кёльн также мог подняться в зону ЛЧ, но подопечные Доменико Тедеско не дали этому случиться. Они открыли счёт в середине первого тайма со штрафного – Нкунку эффектным выстрелом направил мяч в левую девятку. Интересно, что удар хотел исполнить Ольмо, разгневавшийся из-за передачи мяча Кристоферу. После гола испанцу осталось только поаплодировать.

Ensiksi Dani Olmo närkästyy, kun ei saa vetää vaparia, antaa pallon lopulta Christopher Nkunkulle, joka painaa sitten melkoisen kudin aivan yläkulmaan.



Joutui Olmo antamaan sitten aploditkin heti perään ansaitusti. #bundesliga #bulifi #buliperjantai pic.twitter.com/aPeXd5SnEh — Vsportsuomi (@VSportSuomi) February 11, 2022

Тем не менее, Ольмо не покинул поле без результативных действий. В начале второго тайма именно его активность определила победителя встречи: сначала он удвоил преимущество РБ Лейпциг, выстрелив с дистации в левый нижний угол, а через три минуты Дани прибавил к голу ассист – форвард отдал проникающую передачу под удар Анхелиньо. Кёльн сумел ответить голом престижа в исполнении Лемперле, однако он был проведён аж на первой компенсированной минуте. 3:1 – "быки" побеждают "козлов" в битве за топ-4!

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 34 очка, поднявшись на четвёртую позицию в турнирной таблице. Правда, Унион уступает команде Доменико Тедеско лишь по разнице голов, а Фрайбург отстает всего на один зачетный балл. Кёльн с 32 пунктами опустился на седьмую строчку.

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