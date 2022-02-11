Програму 22-го туру Бундесліги відкривав поєдинок на "Ред Булл Арені" між РБ Лейпцигом і Кельном. В разі перемоги господарі піднялися б із сьомої одразу на четверту позицію в турнірній таблиці – хоча "ротен буллен" було б важко втриматись у зоні ЛЧ за підсумками ігрового тижня. Втім, вони б не відпустили конкурентів у відрив.

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Кельн також міг піднятись у зону ЛЧ, але підопічні Доменіко Тедеско не дали цьому статись. Вони відкрили рахунок в середині першого тайму зі штрафного – Нкунку ефектним пострілом спрямував м'яч у ліву дев'ятку. Цікаво, що удар хотів виконати Ольмо, який розгнівався через передачу м'яча Крістофору. Після голу іспанцю залишилось тільки поаплодувати.

Ensiksi Dani Olmo närkästyy, kun ei saa vetää vaparia, antaa pallon lopulta Christopher Nkunkulle, joka painaa sitten melkoisen kudin aivan yläkulmaan.



Joutui Olmo antamaan sitten aploditkin heti perään ansaitusti. #bundesliga #bulifi #buliperjantai pic.twitter.com/aPeXd5SnEh — Vsportsuomi (@VSportSuomi) February 11, 2022

Тим не менш, Ольмо не покинув поле без результативних дій. На початку другого тайму саме його активність визначила переможця зустрічі: спочатку він подвоїв перевагу РБ Лейпциг, вистріливши з дистації у лівий нижній кут, а через три хвилини Дані додав до голу асист – нападник віддав проникну передачу під удар Анхеліньйо. Кельн зумів відповісти голом престижу у виконанні Лемперле, однак він був проведений аж на першій компенсованій хвилині. 3:1 – "бики" перемагають "цапів" у битві за топ-4!

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 34 очки, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Щоправда, Уніон поступається команді Доменіко Тедеско лишень за різницею голів, а Фрайбург відстає всього на один заліковий бал. Кельн з 32 пунктами опустився на сьому сходинку.

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