Баумгарт получил положительный тест на коронавирус и вынужден был изолироваться с семьей дома. С командой были его помощники, но Штеффен "отработал" матч даже перед телевизором. Традиционно эмоциональный тренер не изменил себе: белая футболка, кепка и крики на всех и вся.

"Пацаны, нам нужен мяч! Заберите мяч! Мяяяяяяяяч!" – кричит Баумгарт. Затем в телефон к своему штабу: "Мы должны гнать вперед, даже если пропустим три!" Досталось и соперникам: "Чего ты упал!? Ану подними свой зад! Постоянно скулишь!"

Дочь Эмилия записала поведение отца и выложила в TikTok. Видео мгновенно стало вирусным, Баумгарт превратился в главную персону вечера. Самый смешной эпизод – поддержка собаки Йори. Пес чувствовал напряжение, выпрыгивая на коуча.

Кельн, кстати, обыграл Фрайбург и приблизился на расстояние двух очков от зоны Лиги чемпионов. Баумгарт только летом возглавил Кёльн, но мгновенно стал очень популярен в городе благодаря своей эмоциональности и хорошим результатам.

Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – творець головної сенсації сезону спробує зупинити Баварію