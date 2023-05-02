Фрайбург без шансов влетел Лейпцигу (1:5) в полуфинале Кубка Германии. Героем матча стал Дани Ольмо.

Кубок Германии, полуфинал

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:5

Голы: Грегорич, 75 – Ольмо, 13, Хенрикс, 14, Собослай, 37, 90+7 (пен), Нкунку, 45+1

Удаление: Гвардиол, 58

Сегодняшняя встреча стала повторением финала предыдущего Кубка Германии. Год назад Лейпциг выиграл трофей в серии пенальти, а теперь удалось одолеть Фрайбург гораздо легче.

Саксонцы забили два быстрых гола. Ольмо открыл счет, замкнув подачу с фланга. А через минуту выступил в роли ассистента – подыграл Хенриксу, подключившемуся в атаку через центр.

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В конце первого тайма испанец продолжил свои подвиги и оформил еще две результативные передачи. Дани создал момент для Собослая (венгр отпраздновал в стиле Роналду), после чего нашел в штрафной площади свободного Нкунку.

Лейпциг отгрузил 4 гола и снял вопрос о финалисте, однако усложнил себе жизнь. Гвардиол сбил Шаллая, который выходил один на один с голкипером, и получил красную карточку. Саксонцам пришлось доигрывать в меньшинстве.

У болельщиков Фрайбурга сдали нервы. После грубого столкновения Кюблера с Орбаном и стычки с Бласвихом домашние фаны бросили в соперников монету. Монета прилетела в голову Андре Силве. К счастью, обошлось без крови.

Фрайбург приложил усилия, чтобы вернуть интригу, однако сумел забить лишь гол престижа. Собослай установил итоговый счет по пенальти. Уже в субботу команды снова встретятся в рамках Бундеслиги. Тот матч будет даже важнее, учитывая борьбу за Лигу чемпионов.

Лейпциг в третий раз вышел в финал Кубка Германии. Титульный матч состоится 3 июня на Олимпиаштадионе в Берлине. Соперником "быков" станет победитель пары Штутгарт – Айнтрахт.