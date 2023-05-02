Фрайбург без шансів влетів Лейпцигу (1:5) у півфіналі Кубка Німеччини. Героєм матчу став Дані Ольмо.

Кубок Німеччини, півфінал

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:5

Голи: Грегоріч, 75 – Ольмо, 13, Хенрікс, 14, Собослай, 37, 90+7 (пен), Нкунку, 45+1

Вилучення: Гвардіол, 58

Сьогоднішня зустріч стала повторенням фіналу попереднього Кубка Німеччини. Рік тому Лейпциг виграв трофей у серії пенальті, а тепер вдалося здолати Фрайбург значно легше.

Саксонці забили два швидкі голи. Ольмо відкрив рахунок, замкнувши подачу з флангу. А через хвилину виступив у ролі асистента – підіграв Хенріксу, який підключився в атаку через центр.

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Наприкінці першого тайму іспанець продовжив свої подвиги та оформив ще дві результативні передачі. Дані створив момент для Собослая (угорець відсвяткував у стилі Роналду), після чого знайшов у штрафному майданчику вільного Нкунку.

Лейпциг відвантажив 4 голи та зняв питання про фіналіста, однак ускладнив собі життя. Гвардіол збив Шаллая, який виходив сам на сам з голкіпером, і отримав червону картку. Саксонцям довелося догравати в меншості.

У вболівальників Фрайбурга здали нерви. Після грубого зіткнення Кюблера з Орбаном і сутички з Бласвіхом домашні фани кинули в суперників монетою. Монета прилетіла в голову Андре Сілві. На щастя, обійшлося без крові.

Фрайбург доклав зусиль, щоб повернути інтригу, однак спромігся забити лише гол престижу. Собослай встановив підсумковий рахунок з пенальті. Вже в суботу команди знову зустрінуться в рамках Бундесліги. Той матч буде навіть важливішим з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів.

Лейпциг втретє поспіль вийшов у фінал Кубка Німеччини. Титульний матч відбудеться 3 червня на Олімпіаштадіоні в Берліні. Суперником "биків" стане переможець пари Штутгарт – Айнтрахт.