В воскресенье в чемпионате Германии состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Вольфсбург – Байер – 0:2

Голы: Паулиньо, 86, 90+2

Кельн – Боруссия Д – 1:1

Голы: Андерссон, 36 – Вольф, 8

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В первом матче дня РБ Лейпциг оступился с Айнтрахтом. "Быки" владели значительным преимуществом, однако не смогли пробить оборону "орлов": красноречивая разница по ударам в створ ворот – 7:0. В середине тайма Силва головой пробивал в угол ворот – защитники выбили. Впоследствии кипер гостей среагировал на выстрел Симакана и, благодаря рикошету от стойки, спас команду от гола.

Перед перерывом сначала Ольмо попал в перекладину, а впоследствии Нкунку забил, но из-за офсайда взятие ворот отменили. Трапп стал настоящим героем поединка, потянув выстрелы Лаймера и Нкунку. Как следствие, безголевая ничья, не позволившая РБ Лейпциг ворваться в тройку лучших команд Бундеслиги.

Вольфсбург в поединке с Байером еще до середины первого тайма мог вести со счетом 2:0, однако настоящий класс продемонстрировал финский кипер "фармацевтов" Лукаш Градецки: сначала он потянул мяч с левого угла после выстрела Нмечи, а впоследствии в прыжке помешал круглому влететь в девятку. После перерыва "волки" продолжили давить – Винн попал в штангу. Но за четыре минуты до завершения матча забили гости – Паулиньо накрутил нескольких соперников и попал в нижний угол ворот. Деморализованный соперник вскоре пропустил второй раз – 21-летний бразилец оформил дубль и вывел Байер на чистую третью строчку.

В последнем матче дня Кельн расписал боевую ничью с дортмундской Боруссией. "Шмели" забили первыми в начале встречи, однако пропустили в середине тайма и одолеть массированную оборону "козлов" больше не смогли. В результате подопечные Марко Розе остались на второй строчке и отстают от Баварии уже на шесть очков.

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