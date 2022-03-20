У неділю у чемпіонаті Німеччини відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Вольфсбург – Байєр – 0:2

Голи: Паулінью, 86, 90+2

Кельн – Борусія Д – 1:1

Голи: Андерссон, 36 – Вольф, 8

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У першому матчі дня РБ Лейпциг оступився з Айнтрахтом. "Бики" володіли значною перевагою, однак не змогли пробити оборону "орлів": красномовною є різниця по ударах у площину воріт – 7:0. В середині тайму Сілва головою пробивав у кут воріт – захисники вибили. Згодом кіпер гостей зреагував на постріл Сімакана і, завдяки рикошету від стійки, врятував команду від гола.

Перед перервою спочатку Ольмо влучив у поперечину, а згодом Нкунку таки забив, але через офсайд взяття воріт скасували. Трапп став справжнім героєм поєдинку, потягнувши постріли Лаймера і Нкунку. Як наслідок, безгольова нічия, яка не дозволили РБ Лейпциг увірватися в трійку найкращих команд Бундесліги.

Вольфсбург у поєдинку з Байєром ще до середини першого тайму міг вести з рахунком 2:0, однак справжній клас продемонстрував фінський кіпер "фармацевтів" Лукаш Градецкі: спочатку він потягнув м'яч з лівого кута після пострілу Нмечі, а згодом у стрибку завадив круглому влетіти у дев'ятку. По перерві "вовки" продовжили тиснути – Вінн влучив у штангу. Та за чотири хвилини до завершення матчу забили гості – Паулінью накрутив декількох суперників і поцілив у нижній кут воріт. Деморалізований суперник згодом пропустив вдруге – 21-річний бразилець оформив дубль і вивів Байєр на чисту третю сходинку.

В останньому матчі дня Кельн розписав бойову нічию з дортмундською Борусією. "Джмелі" забили першими на початку зустрічі, однак пропустили в середині тайму і здолати масовану оборону "цапів" більше не змогли. В результаті, підопічні Марко Розе залишились на другій сходинці і відстають від Баварії вже на шість очок.

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