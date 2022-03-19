Берлинцы на выезде ничего не смогли предложить подопечным Юлиана Нагельсманна. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бавария на своем поле принимала Унион. В первом круге берлинцы уступили мюнхенцам со счетом 2:5, поэтому планировали реванш. Но в итоге пропустили даже больше.

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Еще в первом тайме Коман и Куасси очертили планы "Ротен" на положительный итоговый результат, а Левандовски с пенальти на последней минуте фактически снял вопрос о победителе. После перерыва поляк оформил дубль и в очередной раз вошел в историю немецкого футбола.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Роберт записал в свой актив уже 31 мяч. Таким образом, уже 5-й сезон подряд он забивает 30+ голов и повторил рекорд легендарного форварда Герда Мюллера. Интересно, что ни одному другому футболисту не удавалось забить больше 30 голов в Бундеслиге чаще, чем один раз.

Победа принесла Баварии 63 очка и закрепила на первой строчке турнирной таблицы, Унион с 38 пунктами остался восьмым.

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