В субботу очередной тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Герта – Хоффенхайм – 3:0

Голы: Штарк, 39, Бельфодил, 64, Тусар, 74

Майнц – Арминия – 4:0

Голы: Буркардт, 1, 75 (пен.), Ниахате, 64 (пен.), Ингвартсен, 78 (пен.)

Штутгарт – Аугсбург – 3:2

Голы: Антон, 44, Мармуш, 69, Томаш, 85 – Хан, 6, Грегорич, 45+1

Гройтер Фюрт – Фрайбург – 0:0

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Герта на своем поле довольно неожиданно одолела Хоффенхайм. Штарк в конце первого тайма вывел берлинцев вперед, а Бельфодил и Тусар после перерыва довели счет до разгромного. "Старая дама" после победы осталась шестнадцатой, однако сравнялась по очкам с Аугсбургом и Штутгартом, которые идут перед ней. Хоффе же притормозил, потеряв прекрасную возможность выскочить сразу на третье место.

Майнц оторвался на Арминии. Аутсайдер Бундеслиги пропустил четыре сухих гола, три из которых были забиты с пенальти. Как следствие, билефельдцы остались предпоследними и являются одними из претендентов на понижение в классе.

Настоящую битву устроили Штутгарт и Аугсбург. Хозяева пропустили первыми уже в начале матча, но за минуту до перерыва сумели сравнять. Однако уйти на отдых, сохраняя нейтралитет, им не удалось – в следующей атаке "фугеры" забили второй раз. Вторая сорокапятиминутка была за швабами: им удалось положить два гола и оформить камбек в, казалось, проигранном матче.

В еще одном поединке Гройтер Фюрт и Фрайбург расписали безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ