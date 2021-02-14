"Дайот добился невероятного прогресса за то время, что находится в Лейцпиге, что является примером нашего поиска молодых талантов и постепенного доведения их до топ-уровня. Хорошо известно, что в контракте Упамекано была фиксированная сумма выкупа.

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Однако Дайот очень честно и своевременно дал нам понять, что этим летом он хотел бы получить новый вызов. Мы заранее подготовились к этому сценарию. Например, подписали Йошко Гвардиола.

Есть лишь несколько европейских клубов, где наши игроки могут сделать следующий шаг как с точки зрения спорта, так и с точки зрения финансовой стороны вопроса. РБ Лейпциг стал топ-клубом Бундеслиги, зарекомендовал себя. Мы подтвердим это грядущими трансферами. А сейчас мы хотим извлечь максимум из этого сезона с Дайотом в составе", – цитирует гендира официальный сайт "быков".

Заметим, Упамекано станет игроком Баварии летом 2021 года. Контракт был подписан до 2026 года, а сумма трансфера составила более 42 млн евро. Йошко Гвардиол из Динамо Загреб присоединится к Лейпцигу по завершении текущего сезона.

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