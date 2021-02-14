22-летний французский защитник станет игроком Баварии летом 2021, когда вступит в силу клаусула игрока, сообщает официальный сайт "ротен".

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С Дайотом был подписан контракт до 2026 года. По неофициальной информации, мюнхенцам такой трансфер обойдется в более чем 42 млн евро. Заметим, среди претендентов на Упамекано также называли Челси, Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал и другие гранды.

"Я рад, что Дайот сделал выбор в нашу пользу. Но наша работа – показывать хороший футбол уже сейчас. То же самое должен делать он для Лейпцига. Да, я познакомился с ним", – прокомментировал трансфер Ганс-Дитер Флик.

К слову, в нынешнем сезоне француз провел за РБ Лейпциг 26 матчей во всех турнирах, отличился голом и результативной передачей. Бавария сейчас идет первой в Бундеслиге, на 4 пункта опережая "быков".

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