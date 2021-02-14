"Дайот досяг неймовірного прогресу за той час, що перебуває в Лейцпигу. Це є прикладом нашого пошуку молодих талантів і поступового доведення їх до топ-рівня. Добре відомо, що в контракті Дайота Упамекано була фіксована сума викупу.

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Однак Дайо дуже чесно і своєчасно дав нам зрозуміти, що цього літа він хотів би отримати новий виклик. Ми заздалегідь підготувалися до цього сценарію. Наприклад, підписали Йошка Гвардіола.

Є лише кілька європейських клубів, де наші гравці можуть зробити наступний крок як з точки зору спорту, так і з точки зору фінансової сторони питання. РБ Лейпциг став топ-клубом Бундесліги, зарекомендував себе. Ми підтвердимо це прийдешніми трансферами. А зараз ми хочемо витиснути максимум з цього сезону з Дайотом в складі", – цитує гендира офіційний сайт "биків".

Зауважимо, Упамекано стане гравцем Баварії влітку 2021-го. Контракт було підписано до 2026 року, а сума трансферу склала понад 42 млн євро. Йошко Гвардіол з Динамо Загреб приєднається до Лейпцига по завершенні поточного сезону.

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