РБ Лейпциг приобрел Лукмана за 22,5 миллиона фунтов

Нападающий Эвертона пополнил состав бронзового призера Бундеслиги.
РБ Лейпциг на официальном сайте объявил о подписании Адемолы Лукмана.
Эвертон готов перехватить Заха у Арсенала
Соглашение форварда с новым клубом рассчитано на пять лет, он будет выступать под номером 17. Ориентировочная стоимость трансфера – 22,5 миллиона фунтов. В прошлом сезоне АПЛ в активе Лукмана 21 матч и 3 результативные передачи.
РБ Лейпциг подписал молодого таланта Челси
К слову, 21-летний англичанин уже выступал за "быков" на правах аренды в сезоне 2017/18.