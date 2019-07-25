РБ Лейпциг приобрел Лукмана за 22,5 миллиона фунтов

Нападающий Эвертона пополнил состав бронзового призера Бундеслиги.

РБ Лейпциг на официальном сайте объявил о подписании Адемолы Лукмана.

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Соглашение форварда с новым клубом рассчитано на пять лет, он будет выступать под номером 17. Ориентировочная стоимость трансфера – 22,5 миллиона фунтов. В прошлом сезоне АПЛ в активе Лукмана 21 матч и 3 результативные передачи.

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К слову, 21-летний англичанин уже выступал за "быков" на правах аренды в сезоне 2017/18.