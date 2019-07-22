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РБ Лейпциг подписал молодого таланта Челси

19:06 29 Читати українською
РБ Лейпциг подписал молодого таланта Челси
Итан Ампаду / Фото из открытых источников

Атакующий полузащитник Челси Итан Ампаду отныне будет защищать цвета Челси.

РБ Лейпциг усилился хавбеком Челси Итаном Ампаду, сообщает официальный сайт клуба.

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18-летний валлиец будет выступать за "быков" на правах аренды. Соглашение между сторонами рассчитано на один год. В новом клубе Итан будет выступать под 26-м номером.

В прошлом сезоне АПЛ Ампаду появился на поле лишь один раз. Стоит отметить, что молодой хавбек также защищает цвета сборной Уэльса.

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