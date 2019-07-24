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Эвертон готов перехватить Заха у Арсенала

22:35 12 Читати українською
Эвертон готов перехватить Заха у Арсенала
Уилфрид Заха / Getty Images

"Ириски" хотят воспользоваться проблемами "канониров" в переговорах по игроку Кристал Пэлас.

Вингер "орлов" Уилфрид Заха может оказаться в Эвертоне, информирует Sky Sports.

Заха сообщил руководству Кристал Пэлас, что хочет покинуть клуб

Ливерпульцы готовы навязать конкуренцию Арсеналу в борьбе за 26-летнего ивуарийца. Руководство Эвертона планирует начать переговоры с Кристал Пэлас уже на этой неделе. Ранее клуб из южного Лондона отклонил предложение Арсенала в размере 40 миллионов фунтов, поэтому "синим" придется раскошелиться, чтобы приобрести Заха.

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К слову, в сезоне 2018/19 звезда Кристал Пэлас провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач.

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