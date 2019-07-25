РБ Лейпциг придбав Лукмана за 22,5 мільйона фунтів

Нападник Евертона поповнив склад бронзового призера Бундесліги.

РБ Лейпциг на офіційному сайті оголосив про підписання Адемоли Лукмана.

Евертон готовий перехопити Заха у Арсенала

Угода форварда з новим клубом розрахована на п'ять років, він виступатиме під номером 17. Орієнтовна вартість трансферу – 22,5 мільйона фунтів. У минулому сезоні АПЛ в активі Лукмана 21 матч і 3 результативні передачі.

РБ Лейпциг підписав молодого таланта Челсі

До слова, 21-річний англієць вже виступав за "биків" на правах оренди у сезоні 2017/18.