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РБ Лейпциг придбав Лукмана за 22,5 мільйона фунтів

12:25 423 Читать на русском
РБ Лейпциг придбав Лукмана за 22,5 мільйона фунтів
Адемола Лукман / Reuters

Нападник Евертона поповнив склад бронзового призера Бундесліги.

РБ Лейпциг на офіційному сайті оголосив про підписання Адемоли Лукмана.

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Угода форварда з новим клубом розрахована на п'ять років, він виступатиме під номером 17. Орієнтовна вартість трансферу – 22,5 мільйона фунтів. У минулому сезоні АПЛ в активі Лукмана 21 матч і 3 результативні передачі.

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До слова, 21-річний англієць вже виступав за "биків" на правах оренди у сезоні 2017/18.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Евертон Евертон Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Адемола Лукман Адемола Лукман
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