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РБ Лейпциг потерял важного хавбека перед матчами с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

14:01 52 Читати українською
РБ Лейпциг потерял важного хавбека перед матчами с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов
Тайлер Адамс / Transfermarkt

Немецкий клуб в ближайших матчах не сможет рассчитывать на хавбека Тайлера Адамса, который получил травму.

"Вчера у Адамса был обнаружен разрыв мышцы. Он не сможет сыграть против Вердера и Тоттенхэма. Дополнительной информации я пока не могу предоставить", – цитирует наставника РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна твиттер клуба.

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Отметим, что большую часть текущего сезона американец пропустил из-за травмы паха. 20-летний футболист сыграл лишь 5 матчей в Бундеслиге. Он перешел в немецкий клуб в начале 2019 года из Нью-Йорк Ред Буллз. После продажи Диего Демме в Наполи Адамс получил место в основе команды Нагельсманна.

Напомним, что свой первый матч против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг сыграет 19 февраля. Ответный матч состоится 10 марта.

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Теги
РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тайлер Адамс Тайлер Адамс Германия Юлиан Нагельсманн
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