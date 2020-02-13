РБ Лейпциг потерял важного хавбека перед матчами с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов

Немецкий клуб в ближайших матчах не сможет рассчитывать на хавбека Тайлера Адамса, который получил травму.

"Вчера у Адамса был обнаружен разрыв мышцы. Он не сможет сыграть против Вердера и Тоттенхэма. Дополнительной информации я пока не могу предоставить", – цитирует наставника РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна твиттер клуба.

Бавария традиционно "грабит" команды Бундеслиги – на прицеле мюнхенцев талант РБ Лейпциг

Отметим, что большую часть текущего сезона американец пропустил из-за травмы паха. 20-летний футболист сыграл лишь 5 матчей в Бундеслиге. Он перешел в немецкий клуб в начале 2019 года из Нью-Йорк Ред Буллз. После продажи Диего Демме в Наполи Адамс получил место в основе команды Нагельсманна.

Напомним, что свой первый матч против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг сыграет 19 февраля. Ответный матч состоится 10 марта.

Клопп нацелился на двух суперзвезд Бундеслиги – Ливерпуль имеет огромные козыри в переговорах