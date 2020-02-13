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РБ Лейпциг втратив важливого хавбека перед матчами з Тоттенхемом у Лізі чемпіонів

14:01 339 Читать на русском
РБ Лейпциг втратив важливого хавбека перед матчами з Тоттенхемом у Лізі чемпіонів
Тайлер Адамс / Transfermarkt

Німецький клуб у найближчих матчах не зможе розраховувати на хавбека Тайлера Адамса, який отримав травму.

"Вчора у Адамса було виявлено розрив м'язу. Він не зможе зіграти проти Вердера і Тоттенхема. Додаткової інформації я поки що не можу надати", – цитує наставника РБ Лейпциг Юліана Нагельсманна твіттер клубу.

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Зазначимо, що більшу частину поточного сезону американець пропустив через травму паху. 20-річний футболіст зіграв лише 5 матчів у Бундеслізі. Він перейшов у німецький клуб на початку 2019 року з Нью-Йорк Ред Буллз. Після продажу Дієго Демме в Наполі Адамс отримав місце в основі команди Нагельсманна.

Нагадаємо, що свій перший матч проти Тоттенхема в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг зіграє 19 лютого. Матч-відповідь відбудеться 10 березня.

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Теги
РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тайлер Адамс Тайлер Адамс Німеччина Юліан Нагельсманн
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