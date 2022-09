Программу 6-го тура Бундеслиги открывал поединок в Бремене между Вердером и Аугсбургом. Гости в начале сезона сумели прибить Байер, но все остальные матчи проиграли, в то время как "музыканты" в случае победы поравнялись бы очками с представителями топ-4 – пусть и временно. Фаворит в этом противостоянии был очевиден.

Яремчук мог перейти в топ-клуб Германии – СМИ раскрыло подробности

Первый тайм оказался неудачным для бременцев. На 29-й минуте из-за травмы им пришлось заменить голкипера (вместо Павленки вышел Цеттерер), а гол Фюлькруга после подачи со стандарта на 31-й отменили из-за офсайда. Ближе к перерыву Вердер мог ещё и случайный гол пропустить вследствие удара головой в исполнении Демировича – мяч полетел в небо и едва не упал за шиворот вратарю.

Первый тайм оказался равным. Второй был таким же, однако Аугсбург выглядел немного острее бременцев – хотя на вдвое высший показатель ожидаемых голов команда точно не наиграла. Тем не менее, гости имели два голевых момента, открыв счёт на 63-й минуте. Героем стал Демирович, сыгравший на опережение и замкнувший прострел Бериши с правого фланга вдоль линии вратарской. 0:1!

На 76-й минуте Бериша мог добавить к ассисту гол, оказавшись прямо перед Цеттерером и перебросив его, однако мяч попал в перекладину. Вердер огрызнулся шикарной атакой с выходом Николо Шмидта один на один – впрочем, Гикевич спас Аугсбург.

В целом же, в последние 20 минут, после перехода на схему в три нападающих, "музыканты" выглядели активнее. Не хватало только завершения, однако в компенсированное время хозяева таки добились своего, заработав пенальти (мяч случайно попал в руку Бауэру). Дукш из "точки" выстрелил в левый угол – и не забил! Гикевич парировал, после чего стал что-то показывать болельщикам Вердера.

Это едва не спровоцировало катастрофу. Фанаты бременцев начали выпрыгивать с трибун по направлению к воротам Гикевича, чудом не прорвавшись на поле. Впрочем, спасти от поражения эти действия уже не могли. Аугсбург бьёт Вердер!

Rafał Gikiewicz was booked for inciting the home crowd after saving Marvin Ducksch's penalty #SVWFCA pic.twitter.com/N7No1Sqmk4