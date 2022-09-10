Німеччина, Бундесліга, 6-й тур

Баварія – Штутгарт – 2:2

Голи: Тель, 37, Мусіала, 60 – Фюхріх, 57, Гірассі, 90+2 (п.)

РБ Лейпциг – Борусія Д – 3:0

Голи: Орбан, 6, Собослай, 45, Айдара, 84

Хоффенхайм – Майнц – 4:1

Голи: Крамаріч, 53, Прьомель, 69, Даббур, 80, Кадержабек, 90+2 – Кор, 83

Нереалізований пенальті: Крамаріч, 43 (Хоффенхайм)

Вилучення: Хак, 41 (Майнц, червона картка)

Герта – Байєр – 2:2

Голи: Сердар, 56, Ріхтер, 74 – Демірбай, 50, Шик, 80

Айнтрахт Франкфурт – Вольфсбург – 0:1

Гол: Лакруа, 60

Шальке – Бохум – початок матчу о 19:30

Аугсбург у скандальному матчі втримав перемогу над Вердером – фанати бременців ледь не побили голкіпера суперника

Баварія зуміла забити у ворота Штутгарта лише наприкінці першого тайму. Кімміх зробив геніальний пас через півполя на лівий фланг, де м'яч підхопив Девіс. Альфонсо увірвався у штрафний, попутно обігравши захисника і прострілив у центр. Круглий прошмигнув повз декількох оборонців і прилетів на ногу Телю. Матіс зуміг пробити під руку кіперу – 17-річний тінейджер святкував перший гол у Бундеслізі.

По перерві шваби зрівняли, але VAR підтвердив порушення правил на Мюллері. Гості не знітились і за трохи Фюріх, який вийшов на заміну, відновив статус-кво вже без претензій від арбітра. Мусіала через три хвилини розхитав оборону суперника і знову вивів мюнхенців вперед. Штутгарт згодом знову забив, але знову арбітр вкрав у них гол. Зрештою вже у доданий час Гірассі наступили на ногу у штрафному Баварії і суддя вказав на позначку. Сам винуватець і реалізував пенальті, вкравши у мюнхенців перемогу.

Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів – РБ Лейпциг – приймав Борусію Д. Зміни на тренерському містку "биків" дались взнаки – команда одразу кинулась забивати. І вийшла вперед вже на початку матчу – Орбан після подачі з кутового головою переправив сферу у правий кут. Господарі володіли перевагою і контролювали гру, натомість у дортмундців нічого не виходило в атаці – "джмелі" не спромоглись створити бодай один гольовий момент.

Наприкінці тайму Вернер вийшов сам на сам з Майєром, але пробив повз ліву стійку. Та вже за мить Собослай наважився на дальній удар з-за меж штрафного – м'яч влетів під поперечину. Гол у роздягальню додав Едіну Терзічу головного болю. По перерві Борусія так і змогла налагодити гру в атаці, натомість пропустила втретє наприкінці матчу і зазнала другої поразки у сезоні.

Практично рівний перший тайм між Хоффенхаймом і Майнцом досяг своєї кульмінації перед свистком на перерву. На 41-й хвилині Хак отримав червону картку, залишивши гостей у меншості. Крамаріч мав карати суперника за безпечну гру, але з пенальті пробив повз ліву стійку. Після відпочинку Андрей реабілітувався, реалізувавши чисельну більшість уже з гри. За трохи Прьомель і Даббур вирішили долю матчу. Кор наприкінці поєдинку зумів забити гол престижу, але Кадержабек у доданий час завершив розгром Майнца.

Байєр зумів врятувати нічию з Гертою наприкінці другого тайму. Зрештою, команди забивали лише по перерві, наздоганяючи один одного. Леверкузенці продовжують перебувати на дні турнірної таблиці, маючи у своєму активі 4 очки.

У ще одному матчі Вольфсбург на виїзді мінімально переграв Айнтрахт. Господарі вдвічі перестріляли суперника, однак у площину воріт не поцілили жодного разу. Натомість у "вовків" з трьох ударів один прийшовся точно в ціль. Як наслідок, дебютна перемога в сезоні, яка дозволила піднятися зразу на п'ятнадцяту сходинку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ