На своем официальном сайте немецкий клуб подтвердил о переходе 23-летнего нападающего. Лоис Опенда сменил Ланс на РБ Лейпциг.

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Как сообщает пресс-служба клуба, форвард подписал соглашение сроком на пять лет, а именно до 2028-го. Опенда будет выступать под 17-м номером. Ранее сообщалось, что РБ Лейпциг заплатит Лансу за переход футболиста около 40 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории немецкого клуба.

В прошлом сезоне Лоис Опенда стал настоящим открытием в Лиге 1. В составе Ланса форвард сыграл в 42 матчах, забив 21 гол и отдав четыре ассиста. Великолепная результативность Опенда помогла Лансу занять второе место по итогам сезона и получить прямую путевку в Лигу чемпионов. Сам игрок стал четвёртым лучшим бомбардиром в Лиге 1.

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