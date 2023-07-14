На своєму офіційному сайті німецький клуб підтвердив про перехід 23-річного нападника. Лоїс Опенда змінив Ланс на РБ Лейпциг.

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Як інформує прес-служба клубу, форвард підписав угоду терміном на п'ять років, а саме до 2028-го. Опенда буде виступати під 17 номером. Раніше повідомлялось, що РБ Лейпциг заплатить Лансу за перехід футболіста близько 40 мільйонів євро. Це найдорожчий трансфер в історії німецького клубу.

В минулому сезоні Лоїс Опенда став справжнім відкриттям в Лізі 1. У складі Ланса форвард зіграв у 42 матчах, забивши 21 гол та віддавши чотири асисти. Чудова результативність Опенда допомогла Лансу посісти друге місце за підсумками сезону і отримати пряму путівку в Лігу чемпіонів. Сам гравець став четвертим найкращим бомбардиром в Лізі 1.

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