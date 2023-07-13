Галатасарай объявил о переходе испанца из РБ Лейпциг на правах годовой аренды.

Звезда Галатасарая покинул клуб – футболист ищет варианты продолжения карьеры

Чемпионы Турции раскрывают все подробности сделки. Аренда будет стоить 1,5 млн евро, а следующим летом Анхелиньо можно будет выкупить за 6 млн. "Чистая" заработная плата новичка за сезон составит 2,3 млн евро.

В свое время Анхелиньо имел неудачный опыт в Ман Сити, где конкурировал с Канселу и Зинченко. Переход в РБ Лейпциг оказался прорывом – испанец собирал много результативных действий и в сезоне 2020/21 был признан лучшим левым защитником Бундеслиги. Впрочем, прошлым летом "быки" разочаровались в Анхелиньо, отдав его на год Хоффенхайму. Атакующая статистика оставалась на хорошем уровне (гол и 12 ассистов в 35 матчах), но и постоянные провалы в обороне никуда не исчезли.

Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici… pic.twitter.com/UvgJhhHzOt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2023

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