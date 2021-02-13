Фланговый защитник Анхелиньо стал полноценным игроком немецкого РБ Лейпциг. Ранее права на него принадлежали английскому Манчестер Сити.

Испанец продолжит свои выступления за "быков", сообщает официальный сайт клуба.

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РБ Лейпциг выкупил Анхелиньо и заключил с ним контракт до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость трансфера – 18 млн евро. Защитник проводит свой второй сезон за команду Нагельсманна. Арендное соглашение с Манчестер Сити предусматривало автоматический выкуп после определенного количества сыгранных латералем матчей в сезоне 2020/21.

К слову, в нынешней кампании Анхелиньо провел 29 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач.

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