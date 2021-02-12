"Переход Упамекано в Баварию? Да, могу подтвердить. Мы в Баварии очень рады по этому поводу. В течение нескольких месяцев у нас были очень хорошие, интенсивные и профессиональные переговоры с Дайотом и его агентом", – цитирует Салихамиджича sportbild.

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Действующий чемпион Германии убедил французского защитника подписать контракт на 5 лет. РБ Лейпциг получит за своего 22-летнего таланта 42,5 млн евро. Полноценно трансфер состоится летом, когда вступит в силу клаусула игрока. На Дайота также охотился ряд европейских грандов, среди которых Ливерпуль, Челси и другие.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел за РБ Лейпциг 19 матчей и даже сумел отличиться голом.

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