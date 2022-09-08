"Чем дальше ты бьешь, если это не с пределов штрафной, а с метров 30, где-то из угла, острого угла, тем шансы забить уменьшаются, поэтому xG меньше.

"Швед в Шахтере столько не заработает, сколько уже принес команде": теневые герои Йовичевича и ход, который удивил всех

Например, удар Шведа мог считаться как 0,03-0,05 xG, потому что система, и это ее проблема, часто не учитывает положение вышедшего голкипера, оставившего ворота пустыми. Обычно с таких дистанций бьют, а вратарь стоит на линии и ловит мяч. Прекрасная реализация с 30 метров, например у Месси, Сона и т.д. Они будут попадать с дальней дистанции.

Швед точно к таким игрокам не относится, поэтому его момент так слабо оценили. Лучше всего оценивают моменты, когда ты пробиваешь уже из пределов штрафной. Суммарно же нам набили один ожидаемый гол", – резюмировал Котив в комментарии Футбол 24 .

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?