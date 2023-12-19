Мюллер продлил контракт с Баварией до лета 2025 года, информирует официальный сайт немецкого гранда. Срок предыдущего соглашения между игроком и клубом истекал летом 2024 года.

Бавария определилась с судьбой Мюллера

"Я рад, что мое путешествие в Баварии продолжается. Я хочу сыграть свою роль, чтобы мы продолжали добиваться успеха, как команда, так и весь клуб. Для меня важно быть основой и помогать направлять команду в правильном направлении. Я хочу взволновать наших болельщиков голами, передачами, своей любовью к игре и страстью к футболу – и я надеюсь, что завоюю еще много титулов", – заявил Мюллер.

В этом сезоне 34-летний Томас забил 2 мяча и оформил 4 ассиста в 18 матчах за Баварию во всех турнирах. Мюллер выступает за первую команду с 2009 года. Сыграл 684 матча, забил 237 голов и отдал 261 ассист. Среди трофеев – 12 чемпионских титулов Бундеслиги, две ЛЧ и два Суперкубка УЕФА.

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