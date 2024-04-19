Айнтрахт подходил к домашке с Аугсбургом на толе 4-матчевой безвыигрышной серии. Она привела к тому, что Аугсбург приблизился на дистанцию в три очка, претендуя на шестое место – а именно там засели франкфуртцы. Словом, подопечным Дино Топмеллера надо было побеждать.

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Впрочем, уже на 13-й минуте "орлы" пропустили гол. Гости вышли вперед усилиями Варгаса, которому ассистировал Демирович. 26-ти летний Эрмедин отдал 9-ю голевую передачу в текущем розыгрыше Бундеслиги. Счет 0:1 держался до самого конца первого тайма – и даже чуть дольше.

Айнтрахт отыгрался за девять минут после перерыва (голом отметился Шаиби), а еще через шесть минут Экитике вывел хозяев вперед. 2:1. Более интересных моментов команды уже не создавали, хотя и до этого веселым матч не назвать – в основное время Аугсбург даже на 0,5 ожидаемых голов не наиграл, а Франкфурт не дотянул и до 1,0.

Тем не менее, на последних секундах "орлы" добили соперника усилиями Мармуша. Он забил в пустые ворота после углового, на который пошел голкипер гостей. 3:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Айнтрахт остался на шестой позиции в зоне ЛЕ, оторвавшись от седьмого Аугсбурга на 6 зачетных баллов.

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