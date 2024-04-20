У суботу 30-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 30-й тур

Хайденхайм – РБ Лейпциг – 1:2

Голи: Доведан, 69 – Шешко, 42, Опенда, 85

Кельн – Дармштадт – 0:2

Голи: Кларер, 57, Вільгельмссон, 90+1

Хоффенхайм – Борусія М – 4:3

Голи: Вегхорст, 36, Прьомель, 58, Кабак, 66, Штах, 90+1 – Хак, 39, 78, 89

Вольфсбург – Бохум – 1:0

Гол: Вінд, 43

Айнтрахт переміг Аугсбург, перервавши тривалу безвиграшну серію – франкфуртці захистили європозицію

Хайденхайм вдома дав бій РБ Лейпциг, але втримати прийнятний для себе рахунок не зумів. В середині тайму господарі мали виходити вперед та кіпер "биків" потягнув удар Кляйндінста в дев'ятку. Важка і в'язка боротьба команд завершилась голом гостей перед свистком – Шешко був першим на добиванні.

По перерві РБ Лейпциг мав декілька нагод збільшити свою перевагу, однак пропустив сам – Доведан через хвилину після виходу на заміну зрівняв завдяки стандарту. Гості таки дотиснули непоступливого суперника за 5 хвилин до завершення матчу: Сімакан втік правим флангом і вже у падінні встиг прострілити з-під захисника – Опенда на мить випередив оборонця і в дотик замкнув. РБ Лейпицг набрав 59 очок і закріпився у топ-4 Бундесліги – відстань від Борусії Д становить 3 пункти, але "джмелі" свій поєдинок проведуть лише завтра.

Нарешті здобув перемогу Дармштадт. Найгірша команда Бундесліги здолала ще одного претендента на пониження у класі – Кельн. "Лілії" забили два голи у другому таймі і перервали 22-матчеву безвиграшну серію. До слова, звитяга над "цапами" стали лише третьою у сезоні.

Справжнє божевілля влаштували сусіди по турнірній таблиці – Хоффенхайм і менхенгладбаська Борусія. Команди на двох забили 7 голів, а Робін Хак примудрився оформити хет-трик. На жаль для вболівальників "жеребців" Хоффе реалізував на один гол більше і святкував справедливу перемогу.

У ще одному поєдинку Вольфсбург мінімально здолав Бохум. Цікаво, що наприкінці першого тайму "рурці" вийшли вперед, але гол було скасовано через офсайд, а вже незабаром забили "вовки", пішовши на перерву перемагаючи. Друга половину зустрічі голів не принесла.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ