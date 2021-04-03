Заявка мюнхенцев на чемпионство в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Бавария
РБ Лейпциг проиграл Баварии в центральном матче 27 тура Бундеслиги. Смотрите видео гола и обзор матча РБ Лейпциг – Бавария на Футбол 24.
Лидеры таблицы беззаботно тратили моменты, направляясь к "сухому" первому тайму. Все "испортил" Леон Горецка, который открыл счет на 38 минуте. Мюллер по-профессорски убрал защитника в штрафной и выкатил мяч под удар партнеру – 0:1.
Бавария удержала тяжелую победу над РБ Лейпциг в ключевом матче за чемпионство
РБ Лейпциг с удвоенной силой бросился на ворота гостей, однако достойно ответить не смог. "Быков" часто подводила неточинсть, а несколько ударов в створ не стали проблемой для Нойера. Бавария оторвалась от главного преследователя на 7 очков, сделав заявку на очередное чемпионство.