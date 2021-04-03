Матч между РБ Лейпциг и Баварией имел статус битвы за чемпионство в Германии. Саксонцы оставались последними реальными претендентами на "серебряную салатницу", держась на расстоянии четырех зачетных баллов от мюнхенцев. Таким образом, поражение хозяев де-факто закрыло бы все вопросы относительно победителя сезона, а победа над "красными" закрутила бы интригу до максимума. Надежды на сенсацию были серьезными, ведь "ротэн буллен" не проиграли ни в одном из четырех последних поединков против чемпиона, да и вообще не знали поражений в Бундеслиге с 23 января.

Нагельсманн – о матче с Баварией: Если РБ Лейпциг не обыграет мюнхенцев – о борьбе за чемпионство можно забыть

Подопечные Ханса-Дитера Флика подходили к встрече с серьезными кадровыми потерями. Из-за дисквалификации игру пропускали Боатенг и Дэвис, а главной проблемой стало отсутствие Левандовски – Роберт получил травму и вылетел на 5-7 недель. На острие атаки гости вынуждены были выставить Шупо-Мотинга, но в целом старт Баварии выглядел мощно. Гнабри даже остался в запасе.

У РБ Лейпциг новых кадровых потерь не было. В лазарете оставались Кампль, Собослаи, Хальстенберг, Лаймер и Анхелиньо, но Юлиан Нагельсманн уже привык к их недоступности. Основные звезды "быков" вышли в основе – в том числе и Упамекано, которого летом заберёт Бавария.

Старт встречи пришлось отложить на несколько минут из-за дыры в сетке ворот Нойера. Мануэль пытался решить проблему сам, чтобы ему не прилетел гол в стиле Штефана Кисслинга, но арбитров это не устроило. Работникам стадиона пришлось сбегать за стяжками.

️ Klusjesman Neuer lost dit probleem toch zeer netjes op. Alleen is de grensrechter het er niet mee eens.



ESPN 4

#️⃣ #rblfcb pic.twitter.com/BuFij0PdoP — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2021

Этот эпизод оказался самым интересным в первые 35 минут матча. За этот период команды обменялись всего двумя ударами мимо ворот – Шупо-Мотинг стрелял с отскока с линии штрафной, а Забитцер пробивал со стандарта. Кроме того,несколько выстрелов заблокировали защитники. В целом, на поле было очень скучно. Ни один из коллективов не мог захватить контроль над поединком.

В таких матчах очень много решает индивидуальный класс. Хозяева его никак проявляли, а вот Баварии класс принес гол на 38-й минуте: Мюллер открылся под заброс на правый край штрафной, эффектно качнул Адамса и прострелил в спины защитникам, а Горецкий классным ударом в касание поразил правую девятку – 0:1! Вероятность взятия ворот в этой ситуации составляла всего 10%.

До перерыва мюнхенцы могли и удвоить свое преимущество. Так, на 43-й минуте Сане с дистанции пробил в правый нижний угол (Гулачи парировал), а после подачи с углового головой замыкал Шупо-Мотинг – точно в руки голкиперу! В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 0:1 в пользу Баварии.

В раздевалке Юлиан Нагальсманн провел замену, выпустив Клюйверта вместо Форсберга. Кроме того, он сумел завести своих подопечных, ведь на старте второго тайма РБ Лейпциг откровенно прижал Баварию, создавая момент за моментом. Так, на 48-й минуте Нкунку оказался на добивании в результате отскока от Зюле, пробив с 11-ти метров – мимо! На 50-й Кристофер сбросил мяч под удар Забитцеру боковыми ножницами, но трюк австрийца оказался неточным. На 52-й минуте Ольмо из центра штрафной выстрелил в притирку с дальней штангой, а на 53-й он же нанес удар с левого края мимо ближней штанги.

Еще через три минуты Забитцер сместился с левого фланга и пробил с дистанции. Эта попытка оказалась слишком простой для Нойера, но на 59-й Марсель выстрелил из-за пределов штрафной под перекладину – голкиперу мюнхенцев пришлось выполнить сногсшибательный прыжок, чтобы спасти команду от гола! К 65-й минуте РБ Лейпциг вел по ударам со счетом 8:0, а Бавария вообще ничем не отвечала.

На 69-й минуте "ротэн буллен" провели и девятый удар по воротам – это Нкунку замкнул навес от Забитцера, но получилось слишком слабо. После этого у обоих тренеров лопнуло терпение – Ханс-Дитер Флик снял с игры Комана и Горецку, бросив в бой Гнабри и Мусиала, а Юлиан Нагельсманн вместо Айдара и Ольмо выпустил Сьорлота и Поульсена.

Лучше замены сработали у Баварии, которой удалось выровнять игру и даже провести несколько моментов. Так, на 75-й минуте Мусиала замкнул прострел Гнабри ударом в касание метров с 19-ти, направив мяч в нескольких метрах от дальней девятки, а на 77-й уже Гнабри пробил с дистанции. Гулачи парировал.

Улучшение в футболе Баварии не было продолжительным. РБ Лейпциг быстро вернул инициативу и прижал соперника. Ханси Флику пришлось "сушить" игру, выпустив на последние 10 минут опорника Мартинеса. Юлиан Нагельсманн, в свою очередь, усилил атаку нападающим Хван Хи Чханом, однако на 88-й минуте пришлось снять с игры свежего Поульсена – форвард получил травму. Впрочем, ни к его замене, ни после реальных моментов не возникало. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу мюнхенцев.

Таким образом, Бавария набрала 64 очка, оторвавшись от второй позиции на семь очков. На ней остался РБ Лейпциг, в активе которого 57 зачетных баллов. До конца сезона в Германии завершилось всего семь туров, де-факто вопрос чемпионства закрыто.

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