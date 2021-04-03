РБ Лейпциг програв Баварії в центральному матчі 27 туру Бундесліги. Дивіться відео гола та огляд матчу РБ Лейпциг – Баварія на Футбол 24.

Лідери таблиці безтурботно марнували моменти, прямуючи до "сухого" першого тайму. Все "зіпсував" Леон Горецка, який відкрив рахунок на 38 хвилині. Мюллєр по-професорськи прибрав захисника у карному майданчику та викотив м'яч під удар партнеру – 0:1.

Баварія втримала важку перемогу над РБ Лейпциг у ключовому матчі за чемпіонство

РБ Лейпциг з подвійною силою кинувся на ворота гостей, проте гідно відповісти не спромігся. "Биків" часто підводила неточінсть, а кілька ударів у площину не стали проблемою для Нойєра. Баварія відірвалася від головного переслідувача на 7 очок, зробивши заявку на чергове чемпіонство.