Германия, Бундеслига, 27-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Варгас, 8, Хан, 23 – Сков, 85

Байер – Шальке – 2:1

Голы: Аларио, 26, Шик, 72 – Хунтелаар, 81

Боруссия Д – Айнтрахт – 1:2

Голы: Хуммельс, 45 – Шульц, 11 (аг.), Силва, 87

Вольфсбург – Кельн – 1:0

Гол: Брекало, 69

Майнц – Арминия – 1:1

Голы: Бросински, 55 (пен.) – Фолькзаммер, 76

Боруссия М – Фрайбург – начало матча в 21:30

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Первый тайм поединка между Аугсбургом и Хоффенхаймом прошел под диктовку хозяев. Уже в начале матча Даниэль Калиджури обыграл в центре поля соперника и бежал в стремительную контратаку. Опытный полузащитник пасом нашел Рубена Варгаса в штрафной и тот выстрелом в дальний угол ворот открыл счет в матче. В середине тайма Андре Хан решился на авантюрный удар метров с 25-ти - риск оказался оправданным: Оливер Бауман в прыжке пытался спасти свои ворота, однако мяч пролетел под голкипером. Роберт Сков в конце матча сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной несколько подсластил горечь поражения для Хоффенхайма.

Шальке в матче с Байером держался до середины первого тайма, пока прострельную передачу Карима Демирбая на дальнюю штангу точно не замкнул Лукас Аларио. После перерыва Клас-Ян Хунтелаар сравнял, однако VAR зафиксировал офсайд. Впоследствии Патрик Шик великолепным ударом в дальний угол с линии штрафной увеличил преимущество "фармацевтов" до двух голов. Однако, Хунтелаар не успокоился и под конец матча все-таки забил свой гол.

Айнтрахт сумел забить соседу по турнирной таблице – дортмундской Боруссии – уже на 11-й минуте. Поборясь с защитниками гости совершили заброс в штрафную площадку "шмелей". Первым на мяче оказался Нико Шульц, который, пытаясь перебросить мяч через собственные ворота, попал в девятку, записав в свой пассив автогол. Однако, на последней минуте первого тайма, гол в раздевалку забил Матс Хуммельс, восстановив статус-кво – защитник удачно сыграл на добивании после подачи с углового. После отдыха "орлы" забили еще дважды – выстрел Ильзанкера арбитр отменил после консультации с системой VAR, а вот гол Силвы на последних минутах принес гостям сверхважные три очка.

Вольфсбург не мог сломить сопротивление Кельна до середине второго тайма. Гости играли на равных с одним из претендентов на медали, однако на 69-й минуте пропустили курьезный гол. Ваут Вегхорст уже в падении сумел протолкнуть мяч с линии вратарской на Йосипа Брекало и тот забил единственный гол в матче.

Аутсайдеры Бундеслиги – Майнц и Арминия – держали интригу до 55-й минуты, пока гости не нарушили правила в своей штрафной. Майк Ван Дер Хоорн держал соперника за футболку и "привез" своей команде пенальти. Однидцятиметровий четко реализовал Даниэль Бросински. В середине второго тайма Андреас Фогльзаммер попытался перебросить стенку гостей со штрафного. Выстрел не удался, зато на добивании форвард Арминии сыграл более чем убедительно и спас для команды ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ