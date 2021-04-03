Матч між РБ Лейпциг і Баварією мав статус битви за чемпіонство у Німеччині. Саксонці залишалися останніми реальними претендентами на "срібну салатницю", тримаючись на відстані чотирьох очок від мюнхенців. Таким чином, поразка господарів де-факто закрила б усі питання щодо тріумфатора сезону, а перемога над "червоними" закрутила б інтригу до максимуму. Надії на сенсацію були серйозними, адже "ротен буллен" не програли у жодному з чотирьох останніх поєдинків проти чемпіона, та і взагалі не знали поразок у Бундеслізі з 23 січня.

Нагельсманн – про матч з Баварією: Якщо РБ Лейпциг не обіграє мюнхенців – про боротьбу за чемпіонство можна забути

Підопічні Ганса-Дітера Фліка підходили до зустрічі із серйозними кадровими втратами. Через дискваліфікацію гру пропускали Боатенг і Девіс, а головною проблемою стала відсутність Лєвандовскі – Роберт отримав травму й вилетів на 5-7 тижнів. На вістрі атаки гості змушені були виставити Шупо-Мотінга, але в цілому старт Баварії виглядав потужно. Гнабрі навіть залишився у запасі.

У РБ Лейпциг нових кадрових втрат не було. В лазареті залишалися Кампль, Собослаї, Хальстенберг, Лаймер та Анхеліньйо, але Юліан Нагельсманн вже звик до їхньої недоступності. Основні зірки "биків" вийшли в основі – в тому числі й Упамекано, якого влітку забере Баварія.

Старт зустрічі довелося відкласти на кілька хвилин через діру у сітці воріт Нойєра. Мануель намагався залагодити проблему сам, аби йому не прилетів гол у стилі Штефана Кісслінга, але арбітрів це не влаштувало. Працівникам стадіону довелося збігати за стяжками.

️ Klusjesman Neuer lost dit probleem toch zeer netjes op. Alleen is de grensrechter het er niet mee eens.



ESPN 4

#️⃣ #rblfcb pic.twitter.com/BuFij0PdoP — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2021

Цей епізод виявився найцікавішим у перші 35 хвилин матчу. За цей період команди обмінялися всього двома ударами повз ворота – Шупо-Мотінг стріляв з відскоку з лінії штрафного, а Забітцер пробивав зі стандарту. Крім того, кілька пострілів заблокували захисники. В цілому ж, на полі було дуже нудно. Жоден з колективів не міг захопити контроль над поєдинком.

У таких матчах дуже багато вирішує індивідуальний клас. Господарі його ніяк не проявляли, а от Баварії клас приніс гол на 38-й хвилині: Мюллер відкрився під закидання на правий край карного майданчика, ефектно хитнув Адамса й прострілив у спини захисникам, а Горецка класним ударом у дотик поцілив у праву дев'ятку – 0:1! Вірогідність взяття воріт у цій ситуації становила всього 10%.

До перерви мюнхенці могли і подвоїти свою перевагу. Так, на 43-й хвилині Сане з дистанції пробив у правий нижній кут (Ґулачі парирував), а після подачі з кутового головою замикав Шупо-Мотінг – точно в руки голкіперу! Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 0:1 на користь Баварії.

У роздягальні Юліан Нагальсманн провів заміну, випустивши Клюйверта замість Форсберга. Крім того, він зумів завести своїх підопічних, адже на старті другого тайму РБ Лейпциг відверто притиснув Баварію, створюючи момент за моментом. Так, на 48-й хвилині Нкунку опинився на добиванні внаслідок відскоку від Зюле, пробивши з 11-ти метрів – повз ворота! На 50-й Крістофер скинув м'яч під удар Забітцеру боковими ножицями, але трюк австрійця виявився неточним. На 52-й хвилині Ольмо з центру штрафного вистрілив у притірку з дальньою стійкою, а на 53-й він же завдав удару з лівого краю повз ближню.

Ще за три хвилини Забітцер змістився з лівого флангу й пробив з дистанції. Ця спроба виявилась занадто простою для Нойєра, але на 59-й Марсель вистрілив з-за меж штрафного під поперечину – голкіперу мюнхенців довелося виконати карколомний стрибок, аби врятувати команду від голу! До 65-ї хвилини РБ Лейпциг вів за ударами з рахунком 8:0, а Баварія взагалі нічим не відповідала.

На 69-й хвилині "ротен буллен" провели і дев'ятий удар по воротах – це Нкунку замкнув навіс від Забітцера, але вийшло занадто слабко. Після цього обом тренерам увірвався терпець – Ганс-Дітер Флік зняв з гри Комана та Горецку, кинувши у бій Гнабрі та Мусіала, а Юліан Нагельсманн замість Айдара та Ольмо випустив Сьорлота та Поульсена.

Краще заміни спрацювали у Баварії, якій вдалося вирівняти гру й навіть провести кілька моментів. Так, на 75-й хвилині Мусіала замкнув простріл Гнабрі ударом у дотик метрів з 19-ти, спрямувавши м'яч у кількох метрах від дальньої дев'ятки, а на 77-й вже Гнабрі пробив з дистанції. Ґулачі парирував.

Покращення у футболі Баварії не було тривалим. РБ Лейпциг швидко повернув ініціативу й притиснув суперника. Хансі Фліку довелося "сушити" гру, випустивши на останні 10 хвилин опорника Мартінеса. Юліан Нагельсманн, своєю чергою, посилив атаку нападником Хван Хі Чханом, однак на 88-й хвилині довелося зняти з гри свіжого Поульсена – форвард отримав травму. Втім, ні до його заміни, ні після реальних моментів не виникало. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мюнхенців.

Таким чином, Баварія набрала 64 очки, відірвавшись від другої позиції на сім очок. На ній залишився РБ Лейпциг, в активі якого 57 залікових балів. До завершення сезону у Німеччині завершилось всього сім турів, тож де-факто питання щодо чемпіонства закрито.

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