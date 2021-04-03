"Если мы не победим, или сыграем вничью, то сезон для нас конечно не завершен, но о борьбе за чемпионство можно забыть.

Ливерпуль решил активировать клаусулу защитника РБ Лейпциг, – The Athletic

Многие мои игроки вернулись к тренировкам только в пятницу. Поэтому подготовка в течение недели была не очень интенсивной. Но мы не нервничаем. Бавария находится в похожей ситуации.

В общем, наш соперник невероятно хорошо справляется в таких матчах. Мы должны сыграть смело и уделить особое внимание реализации моментов. Даже без Левандовски в Лейпциг приедет команда мирового уровня. Против них невероятно сложно обороняться и пробиваться сквозь их ряды – даже несмотря на то, что у соперника будут отсутствовать два важных игрока обороны", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Напомним, после 26-ти туров РБ Лейпциг идет в турнирной таблице Бундеслиги вторым и отстает от Баварии на четыре пункта. Встреча между лидерами состоится уже сегодня, 3 апреля, в 19:30.

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