Поединок Эвертон – Манчестер Сити стартовал в 19:30 по Киеву. Ман Сити в прошлом туре уступил Тоттенхэму, но все еще лидировал в чемпионате, опережая Ливерпуль на 3 пункта. Эвертон, проигравший 4 последних матча из 5-ти, занимает 17-ю позицию, борясь за выживание. Единственный позитив для Фрэнка Лэмпарда заключался в том, что у его команды было несколько игр в запасе, по сравнению с конкурентами.

Отдельный жест для Зинченко и Миколенко – оба не сдержали слез

Украинские фанаты ожидали, что игроки сборной Украины выйдут в стартовом составе, но Александр с Виталием оказались в запасе. Украинцы обменялись несколькими словами во время разминки, а игроки обеих команд выразили протест против военных преступлений России на территории нашей страны.

Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед глазным матчем – ребята не могли сдержать слез

Специальные футболки, флаги Украины, аплодисменты – и Зинченко, и Миколенко, и многие из обычных фанов не смогли сдержать слез. Очень эмоциональное начало еще до стартового свистка. Такие вещи не могут оставлять безразличным – разве что за исключением орды из одного циничного недогосударства с президентом-нелюдом-карликом во главе.

Everton and Manchester City stand with Ukraine. Zinchenko is in tears #EVEMCI pic.twitter.com/Xnewy8g6Vy — Football24/7 (@foet247europa) February 26, 2022

Равная игра с минимумом моментов – нули до перерыва

После такого игра как-то отошла на второй план. В первые минут 15 острых моментов у обеих ворот не было. Сити прогнозированно больше владел мячом (доходило даже до 70%), однако Пикфорд в дебюте поединка в игру всерьез не вступал. Как и Эдерсон. Сильные прострелы сначала Гордона, а затем и Фодена, не нашли адресатов. Интенсивно, с борьбой, динамично, без моментов – итог старта матча на Гудисоне.

Позже стало как-то веселее. Де Брюйне в фирменном стиле мощно пробил из-за пределов штрафной – Пикфорд на месте. "Ириски" ответили неточным ударом Кенни. Левый бек вовремя ускорился, нанес мощный удар, но не попал в ближний угол. А вот момент Ришарлисона был острее. Бразилец в касание пробил с 11-ти метров, однако Эдерсон среагировал. Стало еще интереснее – де Брюйне разогнал контратаку "горожан" и хотел обыграться со Стерлингом, однако ван де Беек успел вернуться и перехватил пас.

Ришарлисон смело пошел на троих соперников и заработал штрафной. Энтони Гордон пробил рядом с девяткой. Это был, возможно, самый острый момент в первом тайме. Вполне логичные нули при равной игре. Если Лэмпарда такой результат устраивал, то Гвардиолу – вряд ли.

Кардинально иной второй тайм от Сити – Пикфорд творил чудеса, но этого не хватило

На старте второго тайма Ришарлисон не реализовал выход один на один после паса Аллана, но грустил недолго. Оффсайд. Игра без явных голевых шансов продолжалась до 65-й минуты, когда Пикфорд парировал удар Стоунза. А что сделал Джордан через две минуты! Сначала кипер сборной Англии отбил мяч после удара де Брюйне, успел подняться, и рукой парировал добивание от Бернарду. Убойный шанс, лучший момент матча.

На 82-й минуте Сити вышел вперед. Фил Фоден после ошибки Майкла Кина в два касания разобрался с Пикфордом. Неудачная игра центрбека Эвертона привела к пропущенному мячу. Практически сразу "ириски" просили пенальти – Родри в простой ситуации коснулся мяча рукой, но VAR не увидел оснований для 11-метрового. Странно. Повезло "горожанам".

Миколенко и Зинченко на поле так и не появились. Прогнозируемо – обоим сейчас не до футбола, а эмоции перед матчем только прибавили украинцам душевных волнений.

Будь-які слова зайві Ми разом навіть за тисячі кілометрів один від одного Зінченко і Миколенко https://t.co/GMw33V1P7I — Футбол 24 (@football24tv) February 26, 2022

В итоге, тяжелая победа Ман Сити, который во втором тайме добавил, создал больше моментов, но забил только после ошибки соперника. Команда Гвардиолы набрала 66 очков – у Ливерпуля на 6 меньше, но есть игра в запасе. Эвертон остался сразу над зоной вылета – 17 место, 22 балла.