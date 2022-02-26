Эвертон не оставил без поддержки украинский народ и, в частности, Виталия Миколенко перед матчем 27-го тура АПЛ.

Фанаты Эвертона пришли на стадион с флагами Украины, а на табло стадиона Гудисон Парк появился украинский флаг с надписью "Остановите Путина, остановите войну".

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Кроме того, игроки "ирисок" стояли на поле с флагами Украины. "Клуб, игроки и болельщики вместе с Украиной", – говорится в сообщении в Instagram Эвертона.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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