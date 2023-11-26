"В Заре нет тренера, который серьезно займется командой. Люди просто приходят получать зарплату, а там – пусть будет, как будет. В Заре есть хорошие футболисты, но команда распалась. Мне вообще непонятно, зачем они выходили в еврокубки? Чтобы так позориться? Стыд! Я досмотрел до 0:2 и выключил телевизор, чтобы не переживать, потому что у Зари просто нет игры.

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Во многих командах есть такое, что руководят не специалисты, а люди, приближенные к владельцу клуба. Думаю, Заря в этом плане не является исключением. Если Заря хочет выбраться из кризиса, то командой надо заняться очень серьезно. Во-первых, нужно назначить тренера с хорошим опытом работы. Такое ощущение, что в Заре просто расставляют игроков по позициям, и все. А ведь их надо учить, работать над ошибками, все показывать на макете! Видимо, такого в Заре никто сейчас не делает. Команда просто развалена.

При Вернидубе у Зари было прозвище "мужики"? При ван Леувене команда тоже прилично выглядела. Но с нынешней игрой это прозвище можно отбирать. Все развалили! Я понимаю, что у нас тяжелое время, война, но когда назначают человека, он должен быть ответственным, а не просто работать за зарплату.

Что можно сказать об и. о. главного тренера Зари Юрии Ковале? Разве это тренер? Я никогда не унижаю тренеров, но Коваль уже 100 лет не работал. К тому же, мы все помним, каким он был тренером. Обидно, что такую команду с историей, как Заря, развалили. Время еще есть, но если они не назначат нормального тренера, то могут вылететь из УПЛ. То, что сейчас происходит в Заре – это не серьезно.

Кого я вижу новым главным тренером Зари? Раньше я всем советовал Максимова. Юра у меня играл в Динамо, у него есть характер, он понимает футбол и дисциплинирован. В СК Днепр-1 Максимов показывает хороший уровень и результат. Думаю, теперь Заре стоит обратить внимание на Диму Михайленко. Я его тоже очень хорошо знаю и могу сказать, что он понимает и чувствует игру. Михайленко неплохо работал в СК Днепр-1 и знает наш чемпионат. Раньше полузащитники днепрян после потери мяча останавливались, а при Максимове бегут назад, играют в отборах, подкатах. Совсем другая команда! Глаза радуются. Вот что значит тренер! Михайленко такой же, как Максимов, он умница в футболе", – сказал Сабо в комментарии Українському футболу.

Напомним, после 15-ти туров Заря занимает в УПЛ предпоследнюю строчку, но имеет три игры в запасе. В группе Лиги конференций команда идет третьей и за два тура до финиша отстает от второй строчки на 5 очков.

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