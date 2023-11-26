"У Зорі немає тренера, який серйозно займеться командою. Люди просто приходять отримувати зарплату, а там – нехай буде, як буде. У Зорі є хороші футболісти, але команда розпалася. Мені взагалі незрозуміло, навіщо вони виходили до єврокубків? Щоб так ганьбитися? Сором! Я додивився до 0:2 і вимкнув телевізор, щоб не переживати, тому що у Зорі просто немає гри.

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У багатьох командах є таке, що керують не фахівці, а люди, наближені до власника клубу. Думаю, Зоря в цьому плані не є винятком. Якщо Зоря хоче вибратися із кризи, то командою треба зайнятися дуже серйозно. По-перше, потрібно призначити тренера з хорошим досвідом роботи. Таке відчуття, що у Зорі просто розставляють гравців по позиціях, і все. Але ж їх треба вчити, працювати над помилками, все показувати на макеті! Мабуть, такого у Зорі ніхто зараз не робить. Команда просто розвалена.

При Вернидубі у Зорі було прізвисько "мужики"? При ван Леувені команда теж пристойно виглядала. Але із нинішньою грою це прізвисько можна відбирати. Все розвалили! Я розумію, що у нас важкий час, війна, але коли призначають людину, вона має бути відповідальною, а не просто працювати за зарплату.

Що можна сказати про в. о. головного тренера Зорі Юрія Коваля? Хіба це тренер? Я ніколи не принижую тренерів, але Коваль уже 100 років не працював. До того ж, ми всі пам'ятаємо, яким він був тренером. Прикро, що таку команду з історією, як Зоря, розвалили. Час ще є, але якщо вони не призначать нормального тренера, то можуть вилетіти з УПЛ. Те, що зараз відбувається у Зорі – це не серйозно.

Кого я бачу новим головним тренером Зорі? Раніше я всім радив Максимова. Юра у мене грав у Динамо, у нього є характер, він розуміє футбол та дисциплінований. В СК Дніпро-1 Максимов показує хороший рівень та результат. Думаю, тепер Зорі варто звернути увагу на Діму Михайленка. Я його теж дуже добре знаю і можу сказати, що він розуміє та відчуває гру. Михайленко непогано працював у СК Дніпро-1 та знає наш чемпіонат. Раніше півзахисники дніпрян після втрати м'яча зупинялися, а при Максимові біжать назад, грають у відборах, підкатах. Зовсім інша команда! Очі радіють. Ось що означає тренер! Михайленко такий самий, як Максимов, він розумник у футболі", – сказав Сабо у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, після 15-ти турів Зоря посідає в УПЛ передостанню сходинку, але має три гри в запасі. У групі Ліги конференцій команда йде третьою і за два тури до фінішу відстає від другої сходинки на 5 очок.

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