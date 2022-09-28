"Система восстановления будет следующая: чтобы запустить черниговскую Десну, необходимо построить стадион. Мы сделали проект детской академии. Когда отстроим детскую академию (проект будет стоить около 1 миллиона 300 тысяч долларов), следующим вопросом будет возобновление команды.

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Как только у нас будет поле, мы начнем обновлять команду. В процессе начнем возобновление стадиона имени Гагарина на условиях государственно-частного партнерства. Проект стадиона у нас уже есть. Но сегодня первоочередная задача – максимально помогать ВСУ, так что о сроках возрождения Десны говорить рано. Точные сроки можно будет озвучить сразу после украинской победы", – цитирует Левина 0462.ua.

Напомним, российские войска разбомбили домашний стадион Десны и полностью уничтожили тренировочную базу черниговцев. Команда не смогла стартовать в новом сезоне УПЛ, зарезервировав себе место в элитном дивизионе на будущее.

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