"Система відновлення буде наступна: щоб запустити чернігівську Десну, необхідно збудувати стадіон. Ми зробили проєкт дитячої академії. Коли відбудуємо дитячу академію (проєкт коштуватиме близько 1 мільйона 300 тисяч доларів), наступним питанням буде відновлення команди.

Рябоконь – про перспективи Десни: "Якщо війна закінчиться цього року, то у січні почнемо збирати футболістів"

Як тільки в нас буде поле, ми почнемо відновлювати команду. У процесі почнемо відновлення стадіону імені Гагаріна на умовах державно-приватного партнерства. Проєкт стадіону в нас вже є. Але сьогодні першочергове завдання – максимально допомагати ЗСУ, тож про строки відновлення Десни говорити зарано. Точні терміни можна буде озвучити одразу після української перемоги", – цитує Левіна 0462.ua.

Нагадаємо, російські війська розбомбили домашній стадіон Десни та вщент знищили тренувальну базу чернігівців. Команда не змогла стартувати у новому сезоні УПЛ, зарезервувавши собі місце в елітному дивізіоні на майбутнє.

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку