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СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Словакия – Украина – видео голов

16 ноября 23:55 1184 Читати українською
Словакия – Украина – видео голов
Словакия – Украина – видео голов и обзор матча

Украина победила Словакию в 5 туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Словакия – Украина.

Хозяевам удалось открыть счет на 26-й минуте после розыгрыша стандарта. Гамшик откатил на Руснака, который плотно пробил в ближний угол ворот Бойко. Мяч вылетел из-за наших защитников прямо перед голкипером и влетел в ворота едва не по центру 1:0.

Словакия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Куцка мощным ударом издалека удвоил преимущество словаков. Стоит заметить, что в этом эпизоде ошибку допустил вратарь украинцев Денис Бойко.

Сразу после перерыва Коноплянка красивым ударом слета сократил отставание в счете. Однако уже через 5 минут Зрелак ударом пяткой замкнул прострел с правого фланга. Позже Роберт Мак довел счет до разгромного.

Лига наций. Групповой этап, 5 тур

Словакия – Украина – 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зрелак, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 52

Видео гола Руснака

Видео гола Куцки

Видео гола Коноплянки

Видео гола Зрелака

Видео гола Мака

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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Теги
Украина Украина Словакия - Украина Лига наций Роберт Мак Роберт Мак Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Адам Зрелак Адам Зрелак Юрай Куцка Юрай Куцка Альберт Руснак Альберт Руснак Видеоновости Словакия Словакия
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