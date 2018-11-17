Словакия – Украина – видео голов

Украина победила Словакию в 5 туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Словакия – Украина.

Хозяевам удалось открыть счет на 26-й минуте после розыгрыша стандарта. Гамшик откатил на Руснака, который плотно пробил в ближний угол ворот Бойко. Мяч вылетел из-за наших защитников прямо перед голкипером и влетел в ворота едва не по центру 1:0.

Словакия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Куцка мощным ударом издалека удвоил преимущество словаков. Стоит заметить, что в этом эпизоде ошибку допустил вратарь украинцев Денис Бойко.

Сразу после перерыва Коноплянка красивым ударом слета сократил отставание в счете. Однако уже через 5 минут Зрелак ударом пяткой замкнул прострел с правого фланга. Позже Роберт Мак довел счет до разгромного.

Лига наций. Групповой этап, 5 тур

Словакия – Украина – 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зрелак, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 52

Видео гола Руснака

Видео гола Куцки

Видео гола Коноплянки

Видео гола Зрелака

Видео гола Мака