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Разъяренные фанаты Барселоны устроили штурм Камп Ноу – пришлось вмешиваться полиции

22:28 - Читати українською
Разъяренные фанаты Барселоны устроили штурм Камп Ноу – пришлось вмешиваться полиции
Полиция выводит фаната / PBS

Возмущение болельщиков Барселоны достигло границ и превращается в жесткие акции протеста.

Большая группа фанатов "блаугранас" собралась у Камп Ноу, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство работой Жозепа Бартомеу, информирует El Chiringuito TV.

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Пикетчики воспользовались воротами, которые как раз открылись для въезда рабочего грузовика. Большая группа болельщиков пробилась на территорию стадиона с криками "Бартомеу в отставку!". Ожидалось, что в этот момент президент Барселоны находился в одном из помещений Камп Ноу. Некоторых фанатов успокоило только вмешательство полиции.

Напомним, каталонский гранд завершил сезон 2019/20 без единого трофея. Последней каплей недовольства стала информация об уходе Лионеля Месси из клуба.

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Теги
Камп Ноу Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу футбольные фанаты Видеоновости
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