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Месси не хочет открыто воевать с Барселоной – форвард будет готовиться к сезону вместе с командой

19:43 - Читати українською
Месси не хочет открыто воевать с Барселоной – форвард будет готовиться к сезону вместе с командой
Лионель Месси / Reuters

Лионель Месси надеется избежать открытого конфликта с Барселоной.

Аргентинец в понедельник (31 августа) начнет подготовку к сезону 2020/21 вместе с другими игроками "блаугранас", информирует TyC Sport.

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Месси собирается выполнять все свои контрактные обязанности, пока его будущее не решится окончательно. Планы 33-летнего форварда остаются неизменными – разорвать соглашение во время этого трансферного окна и присоединиться к другому клубу. Президент Барселоны Жозеп-Мария Бартомеу хочет организовать еще одну встречу между Лео и Куманом, которая может повлиять на ситуацию.

Добавим, что главным претендентом на шестикратного обладателя "Золотого мяча" считается Манчестер Сити.

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Барселона Барселона Трансферы Барселоны Лионель Лионель Месси Трансферы Испания Хосеп-Мария Бартомеу Рональд Рональд Куман
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