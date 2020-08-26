Месси не хочет открыто воевать с Барселоной – форвард будет готовиться к сезону вместе с командой

Аргентинец в понедельник (31 августа) начнет подготовку к сезону 2020/21 вместе с другими игроками "блаугранас", информирует TyC Sport.

Отец Месси уже прибыл в Англию и ведет переговоры с Манчестер Сити

Месси собирается выполнять все свои контрактные обязанности, пока его будущее не решится окончательно. Планы 33-летнего форварда остаются неизменными – разорвать соглашение во время этого трансферного окна и присоединиться к другому клубу. Президент Барселоны Жозеп-Мария Бартомеу хочет организовать еще одну встречу между Лео и Куманом, которая может повлиять на ситуацию.

Добавим, что главным претендентом на шестикратного обладателя "Золотого мяча" считается Манчестер Сити.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною