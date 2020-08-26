Розлючені фанати Барселони влаштували штурм Камп Ноу – довелося втручатися поліції

Велика група фанатів "блаугранас" зібралася біля Камп Ноу, щоб вкотре висловити своє невдоволення роботою Жозепа Бартомеу, інформує El Chiringuito TV.

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Пікетувальники скористалися воротами, які саме відкрилися для в'їзду робочої вантажівки. Велика група вболівальників пробилася на територію стадіону з криками "Бартомеу у відставку!". Очікувалося, що в цей момент президент Барселони перебував в одному з приміщень Камп Ноу. Декого з фанатів заспокоїло лише втручання поліції.

Нагадаємо, каталонський гранд завершив сезон 2019/20 без жодного трофея. Останньою краплею невдоволення стала інформація про відхід Ліонеля Мессі з клубу.

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