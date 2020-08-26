toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Розлючені фанати Барселони влаштували штурм Камп Ноу – довелося втручатися поліції

22:28 - Читать на русском
Розлючені фанати Барселони влаштували штурм Камп Ноу – довелося втручатися поліції
Поліція виводить фаната / PBS

Обурення вболівальників Барселони досягло меж і перетворюється на жорсткі акції протесту.

Велика група фанатів "блаугранас" зібралася біля Камп Ноу, щоб вкотре висловити своє невдоволення роботою Жозепа Бартомеу, інформує El Chiringuito TV.

Мессі не хоче відкрито воювати з Барселоною – форвард готуватиметься до сезону разом з командою

Пікетувальники скористалися воротами, які саме відкрилися для в'їзду робочої вантажівки. Велика група вболівальників пробилася на територію стадіону з криками "Бартомеу у відставку!". Очікувалося, що в цей момент президент Барселони перебував в одному з приміщень Камп Ноу. Декого з фанатів заспокоїло лише втручання поліції.

Нагадаємо, каталонський гранд завершив сезон 2019/20 без жодного трофея. Останньою краплею невдоволення стала інформація про відхід Ліонеля Мессі з клубу.

Мессі в Манчестер Сіті: Барса просить на один мільйон більше від історичного рекорду, а Гвардіола уникає конфліктів

blog_ava
Барселона відреагувала на намір Мессі покинути клуб
07:30
13011
Теги
Камп Ноу Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу футбольні фанати Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
39
хв
Кайрат
17:00
Ной
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?