"За три месяца, я считаю, мы стали командой, которая сконцентрирована на достижении наших целей. Какой матч был лучшим для моей команды, а какой худшим в первой части сезона? Как ни странно – назову только один поединок.

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Речь идет о матче в Киеве с Шахтером. Первый тайм мы провели очень сильно и заслуженно выигрывали у вице-чемпиона Украины. А во втором – упустили шанс забить на 76-й минуте игры. Счет в то время был 2:1 в пользу "горняков". Потом мы пропустили третий мяч, а вскоре получили еще и удаление и все сломалось. Вот второй тайм отчетного поединка стал самым плохим для нас", – сказал Дулуб в комментарии SportArena.

К слову, 2 марта у Львова будет шанс взять реванш у Шахтера в рамках в 1/4 финала Кубка Украины.

Напомним, Дулуб возглавил Львов 6 сентября 2021 года. За это время он одержал с командой 4 победы, 3 ничьи и потерпел 5 поражений.

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